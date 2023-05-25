В библиотеке им. Чехова в «Библионочь» устроят бесплатный рок-концерт

В субботу, 27 мая, в вечер проведения акции «Библионочь», у центрального входа в Центральную городскую библиотеку имени Чехова (Московский пр-т, 39) выступят группы «Рилай» и «Юность».

Как рассказали организаторы, концерт начнется в 19:00, он будет бесплатным и проводится для всех желающих.

«Юность» — лауреаты Российской студенческой весны 2021 года в Нижнем Новгороде и фестиваля «Музсходка» 2022 и 2023 годов в Тюмени; победители фестивалей «KinRock-2022» и «СтудART» в 2021 и 2022.

«Рилай» — участники конкурсной программы поддержки молодежных вокально-инструментальных коллективов города Калининграда, финалисты конкурса «Стань частью Тамани» в 2021 г., участники благотворительных фестивалей «Рок ради жизни — 2022» и «Цветолетофест — 2022».