В Калининграде заработали две новые спортивные площадки

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в этом году на спортивные площадки выделяли более 103,5 миллионов рублей. Введены в эксплуатацию два объекта, еще на трех продолжаются работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

25 мая чиновники проинспектировали площадки. На ул. Мариупольской у дома 24-26 площадка готова. Ее обустройство стоило около 10 млн рублей. Там установили современные теннисный корт и столы, тренажеры и баскетбольное поле с рядами для болельщиков.

Заработала и площадка на ул. Гайдара, 131, которая обошлась в более чем 8 млн рублей.

На строительство площадки по ул. Кронштадская д.8 выделено более 15 миллионов рублей. Площадка на ул. Ремонтной, 22 стоит более 22 миллионов рублей.

Оба объекта откроются к концу июля.