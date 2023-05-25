Каратисты из Калининграда завоевали два золота всероссийских соревнований

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Турнир «Кубок Шихана» в Самаре собрал более 450 представителей 30 регионов России. Успешно выступили на соревнованиях калининградские бойцы киокусинкай.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, нашим ребятам удалось завоевать два золота.

Чемпионом среди юниоров не старше 17 лет стал Никита Коробицын, победив в трех поединках и подтвердив звание сильнейшего каратиста страны в весе до 55 кг.

Аналогичное достижение у Матвея Морского, победившего трех сверстников не старше 15 лет и весом до 50 кг.