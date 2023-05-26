Без дождей и +18: Какой будет погода в Калининграде в пятницу

В пятницу, 26 мая, в регионе ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха на побережье и в западной части области не поднимется выше отметок в +14...+17 градусов.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» в «ВКонтакте».

При этом, по прогнозам синоптиков, в Калининграде днем будет около +15...+18 градусов, в центральной и восточной части региона воздух прогреется до +18...+22 градусов. Ветер западного и северо-западного направления 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с.