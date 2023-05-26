В Калининграде с 16 мая ищут 80-летнюю пенсионерку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 80-летнюю Валентину Мартынюк (Суржикову), Женщина 16 мая ушла из дома на улице Невского и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте».

Приметы: рост 150 см, худощавая, седые волосы. Женщина сильно сутулится.

Была одета: серый пиджак, коричневые штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.