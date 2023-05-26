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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:35

Калининградец получил срок в колонии за мошенничество с автозапчастями в интернете

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

К реальному лишению свободы осужден калининградец за мошенничество при продаже автозапчастей в интернете.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина увидел в сети объявления о покупке детали для иностранного авто. В переписке злоумышленник убедил доверчивого покупателя в то, что возит детали из Литвы, и готов помочь после оплаты. Однако, никаких запчастей привозить горожанин не собирался.

Жертвами мошенника стали минимум 11 человек, суммы заказов варьировались от 6 до 122 тысяч рублей. Материальный ущерб составил в итоге более 521 тысячи.

«продавец» деталей на суде сознался и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Кроме того, он выплатит потерпевшим 261 604 рубля.