Калининградец получил срок в колонии за мошенничество с автозапчастями в интернете

К реальному лишению свободы осужден калининградец за мошенничество при продаже автозапчастей в интернете.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина увидел в сети объявления о покупке детали для иностранного авто. В переписке злоумышленник убедил доверчивого покупателя в то, что возит детали из Литвы, и готов помочь после оплаты. Однако, никаких запчастей привозить горожанин не собирался.

Жертвами мошенника стали минимум 11 человек, суммы заказов варьировались от 6 до 122 тысяч рублей. Материальный ущерб составил в итоге более 521 тысячи.

«продавец» деталей на суде сознался и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев колонии строгого режима.

Кроме того, он выплатит потерпевшим 261 604 рубля.