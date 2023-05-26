В Калининградской области только четыре места для купания получили санитарные разрешения

В Калининградской области только четыре места для купания получили санитарно-эпидемиологическое заключение, а стало быть, готовы к купальному сезону. Об этом 25 мая сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Это три места для купания в Янтарном округе и одно – в Полесском округе. Они готовы для купания. Еще по 20 пляжам продолжается санитарно-эпидемиологическая экспертиза, надеемся до 1 июня эти места будут иметь соответствующий документ о санитарно-эпидемиологическом заключении,- сказала глава Управления.

При этом, по словам Елены Бабуры, далеко не все подали заявление на получение заключения. И есть риск, что купание не разрешат в нескольких местах.

- У нас возникают сомнения в том, что эти документы будут получены в установленный срок. Это пляжи на реках Писса, Преголя, Тыжа, карьеры в поселках Березовка, Ровное и на озере в Янтарном. Мы внесли уже предостережение главам муниципальных образований о том, что без санитарно-эпидемиологической оценки пользоваться этими пляжами нельзя, - сказала Елена Бабура.

Напомним, купальный сезон в регионе, как правило, стартует 1 июня. В Калининграде отдых разрешен на озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых озерах и у СНТ «Мечта».