В мэрии перечислили 56 улиц, где в этом году появятся велодорожки

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в этом году обособленное движение велосипедов будет осуществляться по 56 улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии приводят такой список улиц с велодорожками, которые должны появиться после всех ремонтов в течение 2023 года:

ул. Автомобильная

ул. Адмирала Егорова

аллея Знаний (от ул. Рассветной до ул. Лучистой)

аллея Чемпионов

ул. Багратиона

ул. В. Гюго

ул. Гагарина (от д. 92 до ул. Шатурской)

ул. Гагарина (от ул. Шатурской до д. 227)

ул. Гайдара

ул. Генерала Челнокова

ул. Горчакова (от ул.Согласия до ул.Рассветная)

ул. Горького

ул. Елизаветинская (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия)

проспект Калинина

ул. Инженерная

ул. Каштановая аллея - ул. Осенняя

ул. Киевская (от пр-да Черепановых до пр-та Калинина)

ул. Комсомольская

ул. Кленовая аллея

ул. Лейтенанта Катина

ул. Маршала Баграмяна - ул. Гюго

ул. Маршала Жукова (от ул. Панина до пер. Рассветный)

ул. Мирная (от ул. Согласия до аллеи Знаний)

набережная Трибуца

ул. Некрасова

ул. О. Кошевого

ул. Октябрьская (от д.68 до пр-та Калинина)

ул. Осенняя

ул. Островского

Парадная набережная

ул. П. Морозова

ул. Партизанская

ул. П. Панина

ул. Планерная

пер. Рассветный (от ул.Согласия до ул.Рассветная)

ул. Рассветная

ул. Рокоссовского

Советский проспект

ул. Согласия

Солнечный бульвар

ул. Старопрегольская - ул. Эпроновская

ул. Суздальская

ул. Судостроительная

ул. Тельмана

ул. Транспортная

ул. Флотская

ул. Флотская - ул. Ливадийская

ул. Шевченко (от Ленинского пр-та до въезда в арку)

ул. Черняховского

проспект Гвардейский

проспект Ленинский

проспект Мира

проспект Московский

ул. 9 Апреля

ул. 9 Апреля - 2-я эстакада - ул. Карбышева.