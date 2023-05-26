Администрация Куршской косы напомнила о требовании покупать входной билет в национальный парк, если вы едете на рейсовом автобусе

. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация Куршской косы перед началом летнего сезона напомнила гостям о необходимости покупать входной билет в национальный парк, если вы едете на рейсовом автобусе. Это если цель вашего визита в парк – туристическая.

«Если вы едете на рейсовом транспорте с туристическими целями (не в гости к жителям поселков, не на пляж в Лесной, не в гостиницу), погулять по экологическим тропам и маршрутам, то следует приобрести входной билет в национальный парк», - отметили в пресс-службе учреждения.

Категорию билета при этом нужно указать «Пешком». Стоит такое посещение 300 рублей с одного взрослого человека.

Детям дошкольного и школьного возраста, пенсионерам по возрасту и гражданам, имеющим льготы при предъявлении подтверждающих документов, дано право посещать национальный парк бесплатно.