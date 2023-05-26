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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:03

В Неманском районе фермер воровал скот у соседей и продавал его

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Виктория МИНАЕВА

Неманский животновод попался на краже скота. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в поселке Маломожайское, где у местного жителя пропал годовалый бык стоимостью 60 тысяч рублей.

Оперативники установили причастность к совершению преступления 49-летнего жителя поселка Игнатово. Он во время выпаса своего стада заметил, что к нему прибился чужой бычок. Фермер не стал его отгонять, а воспользовался ситуацией и продал животное.

Позже выяснилось, что аналогичным образом животновод увел и продал в 2022 году четырех телят и овцу.