Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 26 мая

В Калининграде в пятницу, 26 мая, запланирован ряд отключений электроснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено с 09.00 до 18.00 по адресам:
ул. Шахматная 1-21,2-14
ул. Сурикова 17-17а.
С 13.30 до 18.00 без света:
ул. С. Тюленина 15-19
ул. Фрунзе 6-6а-в,11а
ул. 9 Апреля 21
пр-кт Московский 97.
До 13.00:
ул. П. Морозова 6-48а,5-59,28-30(детская городская поликлиника №4)
ул. Книжная 1-7,2-14
пл. Октябрьская 15-53,34
ул. Сосновая 3-5
ул. Минусинская 18.
ул. Солдатская 2-12
пр-кт Советский 114-118
пер. Солдатский 1,2
С 10.00 до 18.00 света нет на:
ул. Красная 49-61
ул. Лейт. Яналова 33-35а.
До 18.00 также на:
ул. Дарвина 1-23,2-16
ул. Киевская 32-48,69
ул. Тихорецкая 4-10а,3-31
ул. Судостроительная 5-11
пер. Киевский 2-6
ул. Школьная 8-10
туп. Тихорецкий 7-13
ул. Ген. Павлова 14-22,30а
ул. Октябрьская 39-41а,63а.
В связи с ремонтными работами горячего водоснабжение с 08.00 до 20.00 будет отключено по следующим адресам: ул. Машиностроительная 60-66
ул. Дрожжевая 1 (СОШ №27)
ул. Самаркандская 3-9
пер. Батальный 1.
В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения с до 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).
До 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)
ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).
До 6 июня, в связи с профилактикой, горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:
пер. Чернышевского 3
пр-кт Мира 41-43, 93, 26-28, 50-84, 122
пр-кт Советский пр. 126, 128
ул. Авторемонтная 2-16
ул. Банковская 25-39, 6-20
ул. В. Котика 2-10
ул. Вернадского 7-13
ул. Ген. Захарова 19-33, 20-26, 44-46
ул. Дунайская 1-7, 6-16
ул. Зоологическая 1-15, 27а-35
ул. К. Маркса 17, 65 (школа №4)
ул. Каменная 9, 14-26
ул. Каштановая аллея 131-135а,б.в, 141 (школа-интернат «ШИЛИ»), 145 (перинатальный центр) 147 (школа №50) 151-155, 169-173, 56-58, 156 (туб. диспансер), 166-174 (д/сад №20), 176-178
ул. Коммунальная 41
ул. Комсомольская 7 (д/сад №7), 25, 29(д/сад №10), 33-35, 91а, 101-105, 4 (лицей №18), 8-10, 16 (д/сад №18), 22-24а, 32, 36
ул. Косм. Леонова 1-19а,б, 21-25, 2, 4(д/сад №30), 6, 16, 20
ул. Косм. Пацаева 15-21
ул. Красная 11-13, 37-39а, 109, 119-125, 141-143, 26-40а, 136
ул. Лейт. Яналова 56
ул. Ломоносова 2, 4
ул. Марш. Борзова 43-53, 95-105а, 58б-г 66-104
ул. Маяковского 1,13-19
ул. Мл. лейт. Родителева 17-21
ул. Молдавская 1-7
ул. Осенняя 11
ул. Осипенко 6-20
ул. Офицерская 5, 7
ул. Пол. Сафронова 3, 2а-6
ул. Пугачева 13
ул. Ростовская 43, 22-30
ул. С. Разина 39-47
ул. Светлая 2-6
ул. Чайковского 41, 43, 49-51 (роддом), 56
ул. Чекистов 81-83, 109, 141, 42-120
ул. Чернышевского 38-44, 56а
ул. Чкалова 66-68
ул. Шиллера 7, 9а, 25а-31, 2, 4 (д/сад №44), 4а-б, 24-28
М. Борисово 11, 10
ул. Подп. Емельянова 47-53, 207, 209.