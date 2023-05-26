Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 26 мая

В Калининграде в пятницу, 26 мая, запланирован ряд отключений электроснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено с 09.00 до 18.00 по адресам:

ул. Шахматная 1-21,2-14

ул. Сурикова 17-17а.

С 13.30 до 18.00 без света:

ул. С. Тюленина 15-19

ул. Фрунзе 6-6а-в,11а

ул. 9 Апреля 21

пр-кт Московский 97.

До 13.00:

ул. П. Морозова 6-48а,5-59,28-30(детская городская поликлиника №4)

ул. Книжная 1-7,2-14

пл. Октябрьская 15-53,34

ул. Сосновая 3-5

ул. Минусинская 18.

ул. Солдатская 2-12

пр-кт Советский 114-118

пер. Солдатский 1,2

С 10.00 до 18.00 света нет на:

ул. Красная 49-61

ул. Лейт. Яналова 33-35а.

До 18.00 также на:

ул. Дарвина 1-23,2-16

ул. Киевская 32-48,69

ул. Тихорецкая 4-10а,3-31

ул. Судостроительная 5-11

пер. Киевский 2-6

ул. Школьная 8-10

туп. Тихорецкий 7-13

ул. Ген. Павлова 14-22,30а

ул. Октябрьская 39-41а,63а.

В связи с ремонтными работами горячего водоснабжение с 08.00 до 20.00 будет отключено по следующим адресам: ул. Машиностроительная 60-66

ул. Дрожжевая 1 (СОШ №27)

ул. Самаркандская 3-9

пер. Батальный 1.

В связи с профилактическим ремонтом котельных горячего водоснабжения с до 30 мая не будет по следующим адресам: ул. Подп. Емельянова 24, 248-298, 312 (д/с №49).

До 31 мая: ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 8-10, ул. Заводская 16 (д/с №4)

ул. А. Суворова 137-139 (СОШ №28).

До 6 июня, в связи с профилактикой, горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

пер. Чернышевского 3

пр-кт Мира 41-43, 93, 26-28, 50-84, 122

пр-кт Советский пр. 126, 128

ул. Авторемонтная 2-16

ул. Банковская 25-39, 6-20

ул. В. Котика 2-10

ул. Вернадского 7-13

ул. Ген. Захарова 19-33, 20-26, 44-46

ул. Дунайская 1-7, 6-16

ул. Зоологическая 1-15, 27а-35

ул. К. Маркса 17, 65 (школа №4)

ул. Каменная 9, 14-26

ул. Каштановая аллея 131-135а,б.в, 141 (школа-интернат «ШИЛИ»), 145 (перинатальный центр) 147 (школа №50) 151-155, 169-173, 56-58, 156 (туб. диспансер), 166-174 (д/сад №20), 176-178

ул. Коммунальная 41

ул. Комсомольская 7 (д/сад №7), 25, 29(д/сад №10), 33-35, 91а, 101-105, 4 (лицей №18), 8-10, 16 (д/сад №18), 22-24а, 32, 36

ул. Косм. Леонова 1-19а,б, 21-25, 2, 4(д/сад №30), 6, 16, 20

ул. Косм. Пацаева 15-21

ул. Красная 11-13, 37-39а, 109, 119-125, 141-143, 26-40а, 136

ул. Лейт. Яналова 56

ул. Ломоносова 2, 4

ул. Марш. Борзова 43-53, 95-105а, 58б-г 66-104

ул. Маяковского 1,13-19

ул. Мл. лейт. Родителева 17-21

ул. Молдавская 1-7

ул. Осенняя 11

ул. Осипенко 6-20

ул. Офицерская 5, 7

ул. Пол. Сафронова 3, 2а-6

ул. Пугачева 13

ул. Ростовская 43, 22-30

ул. С. Разина 39-47

ул. Светлая 2-6

ул. Чайковского 41, 43, 49-51 (роддом), 56

ул. Чекистов 81-83, 109, 141, 42-120

ул. Чернышевского 38-44, 56а

ул. Чкалова 66-68

ул. Шиллера 7, 9а, 25а-31, 2, 4 (д/сад №44), 4а-б, 24-28

М. Борисово 11, 10

ул. Подп. Емельянова 47-53, 207, 209.