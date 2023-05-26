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НовостиДом. Семья26 мая 2023 8:47

В Калининграде спасают израненную черепаху, которая приползла к людям в Малом Исаково

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде волонтеры организации «Биосфера Балтики» спасают израненную черепаху. На лечение животное поступило 25 мая. Как рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская, несчастная черепаха приползла к людям во двор в Малом Исаково.

Что с ней случилось и где она получила ранения – неизвестно.

«Черепаха дожила до утра у врача-герпетолога Натальи. Черепахе нужно много препаратов для перевязок. Некоторые недешевые», - отметила Юлия.

По ее словам, необходим физраствор, стерильные салфетки, повязки «Бранолинд Н» и «Ируксол».

«У черепахи раздавлен панцирь, оголены внутренние органы, но все целое. Она сейчас обезболена и обработана. Есть шанс спасти животное», - сказала Юлия.

Здесь – о том, как помочь волонтерам.