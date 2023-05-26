В МЧС сообщили подробности пожара на Артиллерийской, где спасли 11 человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В тушении пожара в пятиэтажке на ул. Артиллерийской, который случился поздно вечером 25 мая, принимали участие 34 человека, было задействовано 10 единиц специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

На пятом этаже в общем коридоре горела бытовая техника, вещи на площади около 40 кв. м.

В течение получаса пожарным удалось локализовать пламя и вскоре добиться ликвидации открытого горения. Полностью огонь ликвидировали к 23.00.

В ходе тушения пожара спасли 11 жильцов, в том числе трех детей. Также было эвакуировано еще 20 человек. Никто из людей не пострадал.