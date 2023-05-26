Калининградца посадили на 4 года за поджог автомобиля в новогоднюю ночь

За поджог автомобиля в новогоднюю ночь 35-летний житель Калининграда получил 4 года колонии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Преступление мужчина совершил в 2020 году. Тогда он в интернете увидел объявление о поиске добровольца и согласился за 40 тысяч рублей сжечь две машины, принадлежавшие супружеской паре.

На дело горожанин пошел со знакомым, предложив ему деньги поделить пополам. Товарищи купили бензин, подготовили одежду.

Ночью 31 декабря 2020 года они на парковке у дома на ул. Горького подожгли авто. Один зажег «Ауди А6», второй – «Ауди А7». В результате автомобили полностью выгорели, загорелись и припаркованные рядом «Рено Дастер» и «Киа Рио».

Помимо этого, один из парней при себе хранил, как выяснится позже, наркотическое средство - производное метилэфедрона.

На суде он признал свою вину в поджоге, а по факту хранения наркотиков вину не признал.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.