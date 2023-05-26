В Калининграде задержали мужчину, который пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

Задержан 32-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю дочь случайной знакомой. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его задержали возле «Эпицентра».

Уроженец Советска раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте.

Отмечается, что, когда нападавшего задержали, девочка его опознала. Ребенок находится в больнице, ей предстоит реабилитация.

Напомним, инцидент случился на Октябрьском острове в ночь на 25 мая.

Как рассказала женщина в полиции, вечером она гуляла с дочерью, познакомилась с мужчиной и выпивала с ним. Когда девочка уснула, мужчина понес ее на руках, а потом скрылся из виду, занес в кусты, откуда прохожие и услышали детские крики.

«Знакомые с ситуацией источники подтвердили «Клопсу» информацию о том, что неделю назад мужчина вернулся из зоны СВО и ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство», - говорится в сообщении.