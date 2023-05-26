В Калининградской области Су-24 учились бомбить корабли

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 провели полеты и отработали условное уничтожение кораблей в море и техники на суше.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, самолеты отработали удары по целям, имитирующим отряд кораблей противника.

Также прошли тренировки по уничтожению групповых наземных целей, бронированной и автомобильной техники условного противника.

«За время учения было совершено свыше 20 самолето-вылетов на применение авиационных средств поражения в светлое и темное время суток. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала», - пояснили в пресс-службе Балтфлота.