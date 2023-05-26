Министр экологии рассказал, когда в Корнево построят комплекс по сортировке мусора

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В поселке Корнево Багратионовского района современный мусоросортировочный комплекс появится к 2025 году. Об этом в пятницу, 26 мая, сказал министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин во время прямого эфира в «ЦУР».

- Это важный, якорный объект. Были перенесены сроки по его строительству. Сейчас получена государственная экологическая экспертиза по всему комплексу. Ввод объекта составляет конец 2024-го – начало 2025 года, - сказал министр.

По его словам, это будет один из самых современных мусоросортировочных комплексов в России, который позволит снизить объем захоронения отходов в регионе более чем на 50 процентов.

При этом Олег Ступин отметил, что сам по себе мусоросортировочный завод не сможет показывать результат в отсутствие вовлеченности жителей и системы раздельного собора.

- В течение 3-4 лет мы планируем покрыть Калининград, прибрежную зону и основные города восточной части Калининградской области системой раздельного сбора, - сказал Олег Ступин.