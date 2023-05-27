В Калининграде под Второй эстакадой проведут фестиваль экстремальных видов спорта

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде под Второй эстакадой, где установлены рампы, пройдет фестиваль экстремальных видов спорта.

Мероприятие в этом скейт-парке продлится с 12 до 17 часов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, жюри выберет лучших в дисциплинах «BMX», «Скейт» и «Самокат».

В программе выступление коллектива K-pop Cover Dance.

В мэрии добавили, что скейт-парк на Верхнем озере ждет реконструкция – проект разрабатывается в комитете по социальной политике совместно со спортсменами.