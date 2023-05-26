В зоопарке Калининграда парочка бегемотов вышла на первую прогулку

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Любимцы публики, бегемоты Миля и Глясик, вышли на первую в этом году прогулку. Как сообщает пресс-служба зоопарка, сегодня погода позволила здоровякам подышать свежим воздухом.

«Пожевали травы, удивились забытому за зиму красному мячу и отправились греться на солнце», - сказали в зоопарке.

Но вот искупаться от души бегемоты пока не могут. В уличном бассейне пока воды всего на две ступеньки.

«Купаться бегемоты смогут только тогда, когда их смело можно будет оставить на улице на ночь. Пока ночи слишком холодные, поэтому спать — в павильон», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Когда ночи потеплеют до +14, будет и уличная ночевка, и полный бассейн воды.