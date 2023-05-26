Министр экологии призвал жителей жаловаться на варварскую обрезку деревьев в Калининградской области

На некачественную, чрезмерную обрезку деревьев можно жаловаться в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Об этом глава министерства сказал в пятницу, 26 мая, в прямом эфире ЦУР.

- Много что было сделано в части улучшения ситуации с зелеными насаждениями в Калининградской области, но, к сожалению, мы все еще фиксируем в каком-то смысле варварскую обрезку, - говорит Олег Ступин.

Он отмечает, что за последние 5 лет муниципалитеты тщательнее следят за состоянием деревьев. Улучшилась ситуация с компенсационным озеленением.

- Объем компенсационного озеленения вырос в разы, улучшился уход. Но, к сожалению, есть то, что называется «превращение зеленых насаждений в столбы». Это является нарушением, - сказал министр и посоветовал жителям региона жаловаться на некачественную обрезку. – Если обрезка проведена до степени уничтожения зеленых насаждений, то будем требовать проведения компенсационного озеленения.