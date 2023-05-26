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НовостиПроисшествия26 мая 2023 14:49

В ДТП на Московском проспекте пострадал пешеход

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В ДТП на Московском проспекте, которое случилось утром 26 мая, пострадал 17-летний пешеход. Видео случившегося выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как грузовой автомобиль «Мерседес» тормозит перед резко притормозившей перед ним легковушкой, потом объезжает ее, и в этот момент в него сзади по касательной влетает «Ниссан». Авто врезается в столб и задевает пешехода, который стоит перед зеброй.

17-летнего юношу госпитализировали. Водители автомобилей серьезных травм не получили.