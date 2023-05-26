В минприроды поддержали отказ от массового запуска воздушных шаров на последних звонках

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В министерстве природных ресурсов и экологии поддержали отказ от запуска воздушных шаров в дни последнего звонка. Об этом сообщил во время прямого эфира в ЦУР глава министерства Олег Ступин.

- Мы в целом, конечно, поддерживаем [отказ]. В министерство образования мы по этому поводу не обращались, но отправляли рекомендательные письма в адрес школ. Конечно, это красивая традиция. Но, к сожалению, мягко говоря, не очень экологичная. Думаю, можем обойтись и без нее, - сказал министр.

Он отметил, что запретить запуск шаров предлагали депутаты Госдумы. Минприроды Калининградской области эту инициативу поддержало.