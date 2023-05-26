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НовостиОбщество26 мая 2023 15:35

Дефицит кадров сохраняется – в Калининграде рассказали о количестве врачей-онкологов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде подходит к концу строительство онкоцентра. Как рассказала замглавного врача ОКБ по онкологии Мария Долгалева, сейчас проводятся оставшиеся отделочные работы, поставка и монтаж оборудования. После ввода объекта в эксплуатацию предстоит процесс лицензирования клиники.

- Создан хороший кадровый резерв, который состоит как из местных специалистов, так и из приезжих, - сказала Мария Долгалева.

В пресс-службе правительства региона говорят, что в ожидании открытия онкоцентра профильная служба Калининградской области продолжает активно развиваться. Вместе с тем дефицит профильных кадров все еще сохраняется. С введением в строй онкоцентра это вопрос будет нивелирован.

Сегодня на территории региона трудятся 52 онколога, больше половины из них – в областной больнице.