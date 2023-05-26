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НовостиСпорт26 мая 2023 15:40

Калининградский бодибилдер стал чемпионом всероссийских соревнований

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото Сергея Ветра.

Фото Сергея Ветра.

Калининградский бодибилдер стал абсолютным чемпионом всероссийских соревнований по силовым видам спорта в Краснодарском крае, которые собрали более тысячи участников. В бодибилдинге были представлены свыше 300 спортсменов из 36 регионов РФ.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победителем в своей весовой категории и абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал атлет из Калининграда Кирилл Назаренко.

Абсолютный чемпион России и Европы – 2021 опередил соперников из Московской и Ростовской областей на четыре и семь баллов. А в абсолютном дивизионе все десять рефери отдали чемпиону первое место.