Из-за птичьего гриппа в Калининградской области запрещают охоту

В Калининградской области из-за птичьего гриппа начали запрещать охоту. В частности, установлен запрет охоты сроком до 1 августа на территории общедоступного охотничьего угодья «Гурьевский» и закрепленного охотничьего угодья «Ушаковское». Об этом сообщает минприроды региона.

Соответствующий указ подписан губернатором Калининградской области.

Напомним, на территории Калининградской области вновь выявлены случаи гриппа птиц в дикой природе. Болеют чайки.

Мертвые птицы были обнаружены в городе на улице Портовой. Речь идет о вирусе гриппа птиц подтипа Н5. Наличие вируса было подтверждено лабораторными исследованиями.