Над морем у Балтийска заметили редкое явление – перевернутый мираж

Фотограф - Адриана Романова. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Редкое оптическое явление – верхний перевернутый мираж – заметили в море вблизи Балтийска.

Фото необычного ракурса морской платформы на горизонте опубликованы в группе «Погода и метеоявления Калининградской области» во «ВКонтакте».

«Из-за разной плотности и температуры (воды и воздуха) свет изменяет скорость своего движения и идет не по прямой, а преломляется», - пояснили специалисты.

Сообщается, что условием для появления эффекта послужили слои воздуха с различными температурно-барическими параметрами над поверхностью воды, за счет чего наблюдалось перевернутое отражение морской платформы.