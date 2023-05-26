У калининградца конфисковали автомобиль за езду в пьяном виде

У жителя Калининграда конфисковали автомобиль за езду в пьяном виде.

36-летний мужчина был осужден к 240 часам обязательных работ по статье об управлении в состоянии опьянения. При этом он не имел права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Он был остановлен на «Ауди» в Неманском районе инспекторами ДПС и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областного суда, было решено конфисковать автомобиль у осужденного и обратить его в собственность РФ.

Также суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.