«Балтика» крупно проиграла «Алании» на выезде

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу вечером в Грозном завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Алания». Счет уже на 4-й минуте открыли хозяева: нападающий Батраз Гурциев выскочил из-за спин наших соперников и точным ударом оправил мяч в ворота. На 12-й минуте преимущество «Алании» удвоил Артур Галоян.

«Балтийцы» проснулись только во втором тайме. Давление привело к голу на 58-й минуте: Александр Пуцко выполнил скидку головой, мяч принял Гедеон Гузина, который не оставил вратарю шансов. Увы, «Балтика» не смогла даже сравнять счет – на четвертой добавленной минуте «Алания» забила еще раз. Отличился Ислам Машуков. Итог – 3:1 в пользу «Алании» и второе подряд поражение «Балтики».

Если казанский «Рубин» в субботу выиграет свой матч против махачкалинского «Динамо», то «Балтика» лишится возможности закончить сезон на первом месте.