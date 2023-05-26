Суд вынес приговор бывшему начальнику ОМВД Светлогорска и его подчиненному

. Фото: пресс-служба Следственного Управления по Калининградской области.

На скамье подсудимых находились экс-начальник межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский» Анатолий Семашко и его подчиненный – бывший заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу Эдуард Калтырин. Семашко признан виновным превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Калтырин - виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального СК, следствием и судом установлено, что 16 февраля 2021 года Калтырин обнаружил на побережье у Янтарного автомобиль с прицепом, на котором была установлена моторная лодка с оборудованием для нелегальной добычи янтаря. По указанию Семашко Калтырин подкинул в лодку янтарь-сырец массой около 340 граммов и вызвал на место полицейских, которые зафиксировали якобы имевший место незаконный «улов». Автомобиль, прицеп и лодку у хозяина изъяли. Позже Семашко, Калтырин, а также бывший начальник пункта полиции по Янтарному Денис Дудаш (он уже осужден ) вызвали владельца лодки в отдел полиции и под угрозой привлечения к административной ответственности за самовольную добычу янтаря заставили передать рукописную доверенность на лодку, выписанную на третье лицо. Кроме того, в феврале-марте 2021 года, Семашко и Дудаш дважды через посредника получили от шестерых нелегальных янтарщиков взятки по 175 тысяч рублей взамен на покровительство.

По результатам служебной проверки, оба фигуранта были уволены из полиции. Светлогорский городской суд назначил Семашко наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10,5 млн рублей. Кроме того, он лишен звания полковника полиции и в течение 6 лет после освобождения не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Калтырину суд назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишил его звания майора. В качестве дополнительного наказания ему запрещено в течение 2 лет после отбытия наказания занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор в законную силу пока не вступил.