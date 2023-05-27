В Зеленоградске нашли девушку, которая вырвала цветы из кашпо в центре города

. Фото: Администрация Зеленоградска

Инцидент случился 23 мая ночью в Зеленоградске – одна из прохожих начала обрывать цветущую герань и выбрасывать цветы вместе с комьями земли из горшков. Этот факт зафиксировали камеры системы «Безопасный город».

Теперь же, как сообщает местная администрация. Известно уже имя хулиганки. Ее обвиняют в «повреждении художественной композиции из живых цветов в кашпо».

«Фото- и видеоматериалы переданы в полицию для привлечения нарушительницы к административной ответственности», - рассказали в администрации.

Интересно, что на видео попали не только хулиганские действия. Камеры записали и то, как прохожий собрал оборванные цветы и положил их обратно в кашпо.

По словам специалистов предприятия «Озеленитель», которые ухаживают за клумбами города, пострадавшие растения выживут, но они расстались с алыми шапками-соцветиями и бутонами.