В Калининграде ночью пьяный водитель на «Тойоте» врезался в столб и вылетел на тротуар

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в ночь на субботу, 27 мая, около 04:55, случилось ДТП на ул. Черняховского.

Автомобиль «Тойота» под управлением 37-летнего водителя, который, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Он врезался в столб, потом и в дерево. Автомобиль выкинуло на тротуар и придорожный газон.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП водитель и 28-летний пассажир получили телесные повреждения.

Проводится проверка.