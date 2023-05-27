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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:03

В Калининграде ночью пьяный водитель на «Тойоте» врезался в столб и вылетел на тротуар

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в ночь на субботу, 27 мая, около 04:55, случилось ДТП на ул. Черняховского.

Автомобиль «Тойота» под управлением 37-летнего водителя, который, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Он врезался в столб, потом и в дерево. Автомобиль выкинуло на тротуар и придорожный газон.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП водитель и 28-летний пассажир получили телесные повреждения.

Проводится проверка.