Власти региона рассказали о росте числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

. Фото: Правительство Калининградской области

В сфере малого и среднего предпринимательства в Калининградской области численность занятых увеличивается. В разрезе годового показателя по состоянию на май 2023 года рост составил почти 10 тысяч человек, за два года – более 30 тысяч.

Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова.

Она отметила, что сегодня в налоговом реестре малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 56 тысяч субъектов из Калининградской области.

- Сейчас МСП обеспечивает занятость более 230 тысяч жителей региона. Существенный прирост продолжается по линии самозанятых: по итогам прошлого года этот статус в регионе получили более 46 тысяч человек, и эта цифра продолжает расти, – отметила Вероника Лесикова.

По видам экономической деятельности в МСП региона по-прежнему лидирует сфера розничной торговли – 26 %. На втором месте – строительство жилых и нежилых зданий – 20 %.

Далее идет деятельность ресторанов и доставка продуктов, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также бизнес, связанный с автомобильным грузовым транспортом.