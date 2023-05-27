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НовостиОбщество27 мая 2023 10:05

В Калининградской области ввели дополнительную выплату для многодетных семей с невысоким доходом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Дополнительную выплату для многодетных семей с невысоким доходом ввели в Калининградской области. Постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, получат единоразовую выплату 5 тысяч рублей на каждого ребенка 6-18 лет. Мера соцподдержки доступна семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Отмечается, что выплата введена, чтобы помочь многодетным семьям с подготовкой детей к началу учебного года.

В регионе выплату получат почти пять тысяч детей.

Выплату назначат в беззаявительном порядке тем, кто будет получать ежемесячную денежную выплату многодетной семье с 1 июля по 30 ноября 2023 года.

Подробнее – здесь.