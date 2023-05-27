В Зеленоградске почти неделю не могут найти 16-летнюю школьницу

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининградской области объявлена в розыск 16-летняя Дарья Баринова из Зеленоградска.

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Запад», еще 21 мая школьница ушла из дома на улице Сибирякова в Зеленоградске в неизвестном направлении, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

Была одета в черные джинсы, белую футболку, черную куртку, кеды. С собой был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.