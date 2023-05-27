Вопрос решен: Министр – о строительстве автомобильной дороги в зеленой зоне у Литовского вала

Вопрос строительства улицы Юбилейной через зеленую зону у Литовского вала, решен. Об этом, отвечая на вопрос подписчицы, сказал в эфире «ЦУР» в «ВКонтакте» министр природного развития и экологии региона Олег Ступин.

- Вопрос строительства автомобильной дороги, на наш взгляд, решен. Он заключается в том, насколько были соблюдены права граждан, и что эта дорога фактически не приведет к уменьшению уровня озелененности этого конкретного района, - сказал министр.

По его словам, калининградцы, а также депутаты, активно участвовали в обсуждении закона о зеленых насаждениях и после этого были приняты изменения в закон о зеленых насаждениях.

- Теперь у нас практически невозможна ситуация, при которой зеленые насаждения вырубаются без компенсации, - сказал Олег Ступин и предложил определить места для компенсационного озеленения. – Исходим из того, что город должен развиваться, но не в ущерб экологии. Давайте вместе сядем и посмотрим, какие зеленые зоны, может быть, можно создать новые или озеленить текущие, чтобы решить эту проблему и сохранить баланс озелененности на территории конкретного этого района.

В прошлом году в зеленой зоне у Литовского вала решено было вырубить деревья и кустарники, освободив место для строительства ул. Юбилейной, которая протянется от ул. Гагарина к ул. Невского, став дублером Литовского вала.