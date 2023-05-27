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НовостиПолитика27 мая 2023 14:04

В Калининградской области разведчики тренируются отражать атаки на воинские части

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли учения, в рамках которых армейские разведчики отразили атаку условного противника на воинскую часть.

По легенде учений диверсионно-разведывательная группа пыталась попасть на объекты воинской части, но подразделения антитеррора сумели отразить атаку и уничтожить нападавших.

Как сообщается в пресс-службе Балтфлота, в ходе тренировки саперы разминировали заложенные боевиками взрывные устройства.

В учении приняли участие 50 военнослужащих армейского корпуса и 10 единиц вооружения и военной техники.