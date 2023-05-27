В Калининградской области разведчики тренируются отражать атаки на воинские части

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Фото: пресс-служба Балтфлота
В Калининградской области прошли учения, в рамках которых армейские разведчики отразили атаку условного противника на воинскую часть.
По легенде учений диверсионно-разведывательная группа пыталась попасть на объекты воинской части, но подразделения антитеррора сумели отразить атаку и уничтожить нападавших.
Как сообщается в пресс-службе Балтфлота, в ходе тренировки саперы разминировали заложенные боевиками взрывные устройства.
В учении приняли участие 50 военнослужащих армейского корпуса и 10 единиц вооружения и военной техники.