В Калининградской области разведчики тренируются отражать атаки на воинские части

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли учения, в рамках которых армейские разведчики отразили атаку условного противника на воинскую часть.

По легенде учений диверсионно-разведывательная группа пыталась попасть на объекты воинской части, но подразделения антитеррора сумели отразить атаку и уничтожить нападавших.

Как сообщается в пресс-службе Балтфлота, в ходе тренировки саперы разминировали заложенные боевиками взрывные устройства.

В учении приняли участие 50 военнослужащих армейского корпуса и 10 единиц вооружения и военной техники.