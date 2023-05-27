Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 11:10

МЧС предупреждает о резких заморозках в Калининградской области в ночь на воскресенье

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в ночь на 28 мая возможны заморозки. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

«По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 28 мая по Калининградской области ожидается резкое понижение температуры до 0...минус 2 градуса С», - говорится в сообщении.

В субботу, 27 мая, днем, ожидается температура до +15 - +18 градусов С, без осадков.

При этом отмечается, что в регионе среднесуточная температура воздуха на 1-3 градуса ниже климатической нормы.