МЧС предупреждает о резких заморозках в Калининградской области в ночь на воскресенье

В Калининградской области в ночь на 28 мая возможны заморозки. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

«По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 28 мая по Калининградской области ожидается резкое понижение температуры до 0...минус 2 градуса С», - говорится в сообщении.

В субботу, 27 мая, днем, ожидается температура до +15 - +18 градусов С, без осадков.

При этом отмечается, что в регионе среднесуточная температура воздуха на 1-3 градуса ниже климатической нормы.