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НовостиПроисшествия27 мая 2023 11:26

Под Калининградом 19-летняя девушка на «Мерседесе» два раза врезалась в отбойник

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП случилось в Калининграде на Южном обходе, где ехал «Мерседес» со стороны Московского проспекта на ул. Емельянова.

В какой-то момент 19-летняя девушка-водитель Потеряла контроль над машиной и врезалась в отбойник, расположенный справа от дороги.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, затем автомобиль врезался в ограждение проезжей части слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения.