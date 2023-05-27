Опубликована программа Дня пограничника в Калининграде

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининграде в воскресенье, 28 мая, отпразднуют День пограничника.

Мероприятия, посвященные 105-й годовщине образования пограничных органов состоятся в парке Победы, а основная программа – в Центральном парке.

Как сообщает пресс-служба регионального погрануправления, в 10 утра состоится организованное возложение цветов к мемориалу «1200 воинам-гвардейцам» и памятнику «Пограничникам всех поколений» в парке Победы. Там же состоится митинг и торжественное прохождение парадного расчета пограничников.

С 13 до 17 часов гостей ждут в Центральном парке Калининграда, где состоится выступление ансамбля областного пограничного управления ФСБ России и военного оркестра Калининградского погранинститута.

Также в программе выставка современных образцов технических средств охраны границы, стрелкового оружия, выступление пограничных кинологов с собаками, показательное выступление спортивной команды по рукопашному бою.