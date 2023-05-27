Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды27 мая 2023 16:40

В Калининграде открылась выставка достижений искусственного интеллекта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Предоставлено организаторами

Выставка достижений искусственного интеллекта открылась в арт-пространстве «Ворота». В зале Закхаймских ворот показали работы, созданные с помощью нейросети.

Как рассказали организаторы, все 16 картин выполнены в стилистике актуального арта со множеством отсылок к художественной классике разных эпох.

Все изображения похожи на фотографии, однако они сгенерированы, то есть никаких «живых», привычных нам снимков на выставке нет.

Отметим, первая в России выставка картин, созданных при помощи технологии искусственного интеллекта, прошла год назад в Музее Набокова (Санкт-Петербург).