В Калининграде открылась выставка достижений искусственного интеллекта

. Фото: Предоставлено организаторами

Выставка достижений искусственного интеллекта открылась в арт-пространстве «Ворота». В зале Закхаймских ворот показали работы, созданные с помощью нейросети.

Как рассказали организаторы, все 16 картин выполнены в стилистике актуального арта со множеством отсылок к художественной классике разных эпох.

Все изображения похожи на фотографии, однако они сгенерированы, то есть никаких «живых», привычных нам снимков на выставке нет.

Отметим, первая в России выставка картин, созданных при помощи технологии искусственного интеллекта, прошла год назад в Музее Набокова (Санкт-Петербург).