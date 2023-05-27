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НовостиПроисшествия27 мая 2023 16:46

В Калининграде подростки избили девочку и сняли это на видео

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Калининграде – толпа подростков избила 13-летнюю девочку. Школьница попала в больницу.

Так, в пятницу, 26 мая, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратилась девочка: медики диагностировали подростку ушиб тканей головы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, калининградские полицейские проводят проверку опубликованной в интернете видеозапись, на которой подростки избивают девочку.

В полиции отметили, что участники инцидента установлены.