В Калининграде подростки избили девочку и сняли это на видео

Инцидент случился в Калининграде – толпа подростков избила 13-летнюю девочку. Школьница попала в больницу.

Так, в пятницу, 26 мая, в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратилась девочка: медики диагностировали подростку ушиб тканей головы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, калининградские полицейские проводят проверку опубликованной в интернете видеозапись, на которой подростки избивают девочку.

В полиции отметили, что участники инцидента установлены.