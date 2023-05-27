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НовостиОбщество27 мая 2023 17:01

В Калининградской области ввели запрет на выход в море и ныряние в темное время суток

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области ввели запрет на пребывание в море в темное время суток. Указ губернатора об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе, в частности, говорится о запрете пребывания в море физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов.

Важно, что на ночные купания отдыхающих в любой части Балтийского моря запрет не распространяется.

Следить за остальными нарушителями будут патрули, а также с помощью камер наблюдения.