В Калининградской области ввели запрет на выход в море и ныряние в темное время суток

В Калининградской области ввели запрет на пребывание в море в темное время суток. Указ губернатора об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе, в частности, говорится о запрете пребывания в море физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов.

Важно, что на ночные купания отдыхающих в любой части Балтийского моря запрет не распространяется.

Следить за остальными нарушителями будут патрули, а также с помощью камер наблюдения.