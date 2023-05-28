Россияне раскупили все народные облигации Калининградской области

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Калининградская область досрочно завершила размещение третьего выпуска облигаций для населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Облигации региона доступны на Финуслугах с конца 2021 года, за это время было размещено три выпуска на общую сумму 886 млн рублей.

Владельцами облигаций Калининградской области для населения стали жители 71 российского региона. Наибольшее количество бумаг приобрели жители Москвы и Московской области (на сумму 462 млн рублей), Санкт-Петербурга (50 млн рублей) и Калининградской области (36 млн рублей).

Также в топ-5 регионов, жители которых купили больше всего облигаций для населения, вошли Ростовская (31 млн рублей) и Ярославская области (27 млн рублей).

Привлеченные от продажи народных облигаций средства направлены на решение экологических проблем Калининградской области.