В Калининграде дети с инвалидностью стали участниками вокального фестиваля

. Фото: Правительство Калининградской области

Итоговое мероприятие-концерт вокального конкурса-фестиваля «Янтарная нота объединяет города» собрало в Калининграде 50 финалистов. В Доме искусств выступили ребята из Калининградской, Архангельской, Псковской и Новгородской областей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, творческие способности демонстрировали дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Конкурс-фестиваль третий год подряд организует студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

- На протяжении 9 месяцев ребята обучались по разным творческим направлениям: вокал, культура речи, хореография, музыкальная грамота. Для проживающих в Калининградской области занятия проводились в студии, а для участников из других регионов – онлайн. Победители смогут продолжить обучение в нашей организации на безвозмездной основе, – отметила автор проекта Елена Щедрина.

Важной целью проекта стало привлечение внимания общества к творческой деятельности людей с инвалидностью.