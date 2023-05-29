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НовостиЗвезды29 мая 2023 6:16

В Калининграде дети с инвалидностью стали участниками вокального фестиваля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Итоговое мероприятие-концерт вокального конкурса-фестиваля «Янтарная нота объединяет города» собрало в Калининграде 50 финалистов. В Доме искусств выступили ребята из Калининградской, Архангельской, Псковской и Новгородской областей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, творческие способности демонстрировали дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Конкурс-фестиваль третий год подряд организует студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

- На протяжении 9 месяцев ребята обучались по разным творческим направлениям: вокал, культура речи, хореография, музыкальная грамота. Для проживающих в Калининградской области занятия проводились в студии, а для участников из других регионов – онлайн. Победители смогут продолжить обучение в нашей организации на безвозмездной основе, – отметила автор проекта Елена Щедрина.

Важной целью проекта стало привлечение внимания общества к творческой деятельности людей с инвалидностью.