В Калининграде ищут волонтеров, готовых отловить раненого лосенка

В Полесском районе заметили лосенка с травмой ноги. Мать малыша куда-то пропала. Детеныш бегает один уже несколько дней. Об этом рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Вчера уже лосенок был на трех ногах и с открытой раной. Где он заработал травму, нам неизвестно. Там кровь везде, - рассказала Юлия.

Сейчас волонтеры решают, как отыскать и поймать лосенка. Проблема в том, что он находится в заболоченной местности: вода, трясина. Поэтому волонтеры ищут помощника в сапогах-забродах.

- Вчера лосенок ушел у меня буквально из-под руки, потому что я не оделась так, чтобы лазать по серьезному болоту. Неподготовленному человеку делать там нечего. Ищем подготовленных. Ему еще можно помочь. Нужно искать днем, - пояснила Юлия Садовская.

Помочь и связаться можно здесь.