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НовостиОбщество29 мая 2023 6:50

В Калининграде обнаружили 321-летнюю печать основателей масонской ложи Кенигсберга

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Печать нашли еще в 1991 году.

Печать нашли еще в 1991 году.

Фото: предоставлено героем публикации.

В Калининграде обнаружили уникальную вещь – 321-летнюю печать отцов-основателей масонства Кенигсберга. Печать гильдии каменщиков и каменотесов города 1702 года была найдена случайно еще в 1991 году на месте старого немецкого кладбища на нынешней улице Гагарина. С тех пор предмет хранился в домашней коллекции. Печать выкупил калининградский коллекционер Сергей Попов.

Оттиск печати.

Оттиск печати.

Фото: предоставлено героем публикации.

- Эту печать человек нашел совершенно случайно. Он ходил по парку, заметил что-то необычное, положил в карман, а потом почистил. Он не копал, печать лежала просто сверху на земле. С тех пор мужчина хранил ее дома, а потом я ее купил, - рассказал «Комсомолке» Сергей.

Сергей Попов.

Сергей Попов.

Фото: предоставлено героем публикации.

Он сообщил, что печать в будущем станет одним из экспонатов его музея.

Интересно, что именно со строительных гильдий каменщиков и берет свое начало тайное общество масонов. Первая масонская ложа появилась в Англии в 1717 году, а в Кенигсберге – в 1746 году.