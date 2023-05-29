В Калининградской области за неделю зарегистрировали 108 новых случаев COVID-19

В Калининградской области за минувшую неделю зарегистрировано 108 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 12 детей до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю продолжила снижение.

По-прежнему большинство случаев ковида в регионе (98,2%) реализовались в форме ОРИ. 0,94% в виде пневмонии. Остальные – без симптомов.

«В сравнении с предыдущей неделей число заболевших детей уменьшилось на 14,8%, взрослых – на 10%. Наибольший показатель заболеваемости сохраняется в возрастной группе 65+», – отметили в Роспотребнадзоре.