Только 5% калининградцев понимают, как работают нейросети – исследование

Калининградцы рассказали о невысоком уровне своих цифровых навыков. Про искусственный интеллект и нейросети слышали 95% населения, но вот лишь 5% понимают, как они работают и какую выгоду могут принести. Таковы результаты исследования hh.ru.

При этом лишь 2% опрошенных заявили, что уже сейчас владеют различными компетенциями будущего.

91% отмечают, что обладают лишь базовым пониманием, что будет нужно от работников в будущем, но пока не овладели нужными компетенциями.

При этом и в знаниях офисных программ калининградцы не впереди всех. Только 9% владеют офисными программами на экспертном уровне.

Подавляющее число опрошенных (75%) владеют классическими офисными программами (например, Excel, Word, PowerPoint) только на продвинутом уровне. А вот каждый пятый (16%) вообще имеет лишь базовые знания этих офисных программ.