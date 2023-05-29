Калининградец за ночь обокрал два офиса в Центральном районе

Сразу два заявления от индивидуальных предпринимателей поступило в полицию – они сообщили о краже из офисных помещений. Всего пропало 148 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник ночью с помощью разводного ключа взломал замок на двери, обыскал два офисных помещения и, забрав деньги, скрылся.

Оперативниками был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 54-летний местный житель. Мужчина во всем сознался.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.