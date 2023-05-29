Как будут работать пункты вакцинации в Калининграде с 29 мая по 4 июня

В Калининграде продолжают работать мобильные прививочные пункты.

Как сообщили в региональном минздраве, с 29 мая по 4 июня мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет функционировать в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж. График работы: с 10 до 20 часов (с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00).

Кроме того, в предстоящие субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, с 10 до 20 часов будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, заходить с восточного входа).

В министерстве здравоохранения также отмечают, что всегда привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.